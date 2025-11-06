ArcelorMittal-Ebitda dépasse les attentes au T3, "optimiste" sur 2026

ArcelorMittal MT.LU a fait état jeudi d'un Ebitda trimestriel légèrement supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, à 1,51 milliard de dollars (1,29 milliard d'euros), et a déclaré rester optimiste pour 2026 malgré "des conditions de marché difficiles".

Les analystes tablaient sur un Ebitda à 1,46 milliard de dollars selon un consensus fourni par l'entreprise, tandis que les données LSEG donnaient 1,50 milliard.

"Bien que les conditions de marché demeurent difficiles et que les vents contraires liés aux droits de douane persistent, nous observons des signes de stabilisation et restons optimistes quant aux perspectives pour 2026, année durant laquelle nous devrions bénéficier de politiques industrielles plus favorables sur nos principaux marchés", a déclaré Aditya Mittal, PDG du groupe, dans un communiqué.

