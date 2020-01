Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : distingué par le CDP Cercle Finance • 22/01/2020 à 17:12









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir été reconnu par le CDP pour son leadership en matière de transparence et d'action contre le changement climatique. 'ArcelorMittal a obtenu un A- dans l'évaluation du CDP 2019, une amélioration par rapport à C en 2017', indique le groupe. Le classement du CDP permet de situer le niveau des entreprises en matière d'actions en faveur de l'environnement.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -0.22% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +0.25% ARCELORMITTAL XETRA -0.27% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks +3728.50% ARCELORMITTAL LSE Intl -0.15% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -0.03%