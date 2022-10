Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: dévoile le consensus trimestriel des brokers information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 16:47









(CercleFinance.com) - Alors qu'ArcelorMittal doit publier ses résultats du 3e trimestre le 10 novembre, la firme publie aujourd'hui les les chiffres du consensus Visible Alpha, construit à partir des attentes agrégées d'une quinzaine de brokers.



ArcelorMittal précise que les analystes répertoriés suivent ArcelorMittal de leur propre initiative et que la société n'est impliquée ni dans la collecte des informations ni dans la compilation des estimations.



Le consensus table sur un EBITDA de 2,33 Mds$ au titre du 3e trimestre avec un bénéfice net de 1,35 Md$ et un BPA de 1,52$.







Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +0.82% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +1.36% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +1.29% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -1.38% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +1.25%