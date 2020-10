Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : développer la production d'acier écologique Cercle Finance • 13/10/2020 à 11:41









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal Europe présente aujourd'hui les détails de la stratégie qui lui permettra de proposer dès cette année de l'acier 'vert', écologique, à ses clients (30 000 tonnes), d'étendre cette offre dans les années à venir (120 000 tonnes en 2021 et 600 000 tonnes d'ici 2022) et d'atteindre son objectif de réduction de 30% des émissions de CO2 d'ici 2030 - et la neutralité carbone d'ici à 2050. La stratégie s'articule autour de deux axes technologiques principaux : l'utilisation de l'hydrogène au sein de ses sites, et l'expansion de ' Smart Carbon ', sa filière de fabrication d'acier neutre en carbone exploitant des énergies propres - et notamment l'hydrogène. ' Nos équipes talentueuses d'ArcelorMittal Europe travaillent d'arrache-pied pour garantir que nos projets de réduction des émissions de CO2 produisent des résultats le plus rapidement possible, à l'échelle industrielle ', assure Aditya Mittal, le p.d.-g. d'ArcelorMittal Europe.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -1.47% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -1.18% ARCELORMITTAL XETRA -1.28% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -0.59% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -1.02%