Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: Deutsche Bank passe à l'achat, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 10:53









(CercleFinance.com) - Le titre ArcelorMittal est bien orienté en Bourse ce mercredi dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, passé à l'achat sur le numéro un mondial de la sidérurgie.



Vers 10h30, l'action de l'aciériste gagne plus de 1%, signant la deuxième plus forte hausse de l'AEX de la Bourse d'Amsterdam qui gagne 0,2% au même moment.



S'il dit s'attendre à un second semestre 'difficile', l'intermédiaire estime que les risques entourant l'activité du groupe sont bien intégrés dans les cours aux niveaux actuels.



De son point de vue, le profil risque/rendement est désormais plus favorable, ce qui le conduit à envisager un potentiel haussier 'significatif' sur la valeur.



Deutsche Bank dit par ailleurs anticiper de la croissance dans plusieurs secteurs stratégiques, quoiqu'en dise la faible valorisation affichée par le titre.



'L'équipe de direction en a d'ailleurs tiré parti en procédant à des rachats d'actions représentant près de 37% du capital depuis décembre 2020', fait-il remarquer.



'Avec un rendement du cash flow (FCF) attendu entre 10% et 20% en milieu de cycle, tout laisse à penser que ces acquisitions devraient se poursuivre', conclut-il.



Deutsche Bank indique avoir relevé en conséquence son conseil sur le titre de 'conserver' à 'acheter', tout en rehaussant son objectif de cours, de 27 à 28 euros.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 20,98 EUR Euronext Amsterdam +0,87%