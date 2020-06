Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : détaille son plan 'zéro carbone net' Cercle Finance • 25/06/2020 à 12:31









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal Europe précise ce jeudi ses ambitions pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, avec une étape de réduction de 30% des émissions de CO2 d'ici 2030. 'ArcelorMittal Europe investit dans deux voies vers la neutralité carbone, le Smart Carbon et une voie innovante basée sur la réduction directe des émissions, en reconnaissance de la nécessité d'agir maintenant pour réduire les émissions de CO2, conformément au Green Deal de l'UE et à l'accord de Paris', explique le groupe. Par ailleurs, le groupe indique qu'il appelle à 'un nouveau cadre politique' pour soutenir l'industrie dans sa transition vers la neutralité carbone, tout en s'assurant que les aciéristes européens soient compétitifs à l'échelle mondiale.

