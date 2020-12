Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : de nouvelles capacités au Canada Cercle Finance • 23/12/2020 à 17:49









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal Dofasco, filiale canadienne d'ArcelorMittal, a annoncé être en mesure d'ajouter un revêtement à l'aluminium silicium (Alusi) à sa production d'acier durcissable sous pression Usibor breveté d'ArcelorMittal, entrant dans la composition des structures automobiles. ArcelorMittal Dofasco devient ainsi le seul producteur canadien d'Alusi Coated Usibor. Le coût total du projet est de 24 millions de dollars canadiens et le premier produit Alusi Coated Usibor devrait sortir de la chaîne lors du 2nd semestre 2022. L'entreprise pourrait alors produire jusqu'à 160 000 tonnes d'acier revêtu d'Alusi.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +0.27% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +1.09% ARCELORMITTAL XETRA +1.42% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +0.50% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +1.26%