Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : de gros investissements prévus en Allemagne Cercle Finance • 30/03/2021 à 11:04









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé lundi qu'il allait investir entre 1 et 1,5 milliard d'euros au sein de ses sites allemands afin d'accélérer leur conversion vers des technologies moins polluantes. A Brême comme à Eisenhüttenstadt, près de la frontière polonaise, le sidérurgiste a prévu de conduire un projet industriel de grande ampleur consistant à produire de l'acier à partir de la réduction du minerai du fer et d'un four à arc voltaïque. En ayant recours à de l'hydrogène vert, ce sont quelque 3,5 millions de tonnes d'acier qui pourraient être produites à Brême et à Eisenhuttenstadt à horizon 2030, avec à la clé une réduction 'significative' des émissions de CO2 des deux unités. Pour mémoire, ArcelorMittal s'est fixé comme objectif de réduire ses émissions de CO2 en Europe de 30% d'ici à 2030, avant de rendre sa production d'acier neutre en carbone avant 2050. Le sidérurgiste précise toutefois que sa conversion technologique a un prix, puisque les coûts de production de ses nouveaux modes de fabrication sont 60% plus élevés que les coûts des moyens de production actuels.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -0.64% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +0.19% ARCELORMITTAL XETRA +0.36% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +0.26% ARCELORMITTAL OTCBB +0.79% ARCELORMITTAL Sibe +0.34%