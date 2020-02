Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal :dans le vert,un analyste n'est plus à la vente Cercle Finance • 07/02/2020 à 12:24









(CercleFinance.com) - Le titre est dans le vert ce matin à la Bourse d'Amsterdam. ArcelorMittal a annoncé une perte nette de 1,88 milliard de dollars au titre du dernier trimestre 2019, contre un profit de 1,19 milliard un an auparavant, et un EBITDA divisé par deux (-52%) à 925 millions, mais supérieur au consensus (858 millions). Oddo estime que le management est plutôt constructif sur la demande d'acier en 2020. Les analystes s'attendent à une amélioration de la marge d'acier dès le 1er trimestre 2020. Le bureau d'études indique une révision à la hausse de ses anticipations. Il souligne que le management vise une dette nette de 7 Md$ dès 2020. Suite à cette publication, Oddo relève sa recommandation à Neutre contre Alléger avec un objectif de 17 E.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +1.14% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +2.75% ARCELORMITTAL XETRA +2.20% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks +3728.50% ARCELORMITTAL LSE Intl +2.92% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +2.57%