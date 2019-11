Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : dans le rouge, 'le marché reste difficile' Cercle Finance • 08/11/2019 à 17:49









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en repli. Oddo BHF réitère son opinion 'alléger' et son objectif de cours de 13 euros sur ArcelorMittal, notant que pour le sidérurgiste, 'l'environnement de marché reste difficile' et 'la situation d'Ilva demeure incertaine'. Le bureau d'études ajuste à la hausse de ses attentes pour 2019, relevant son anticipation d'EBITDA à 5,4 milliards de dollars contre cinq milliards précédemment, mais laisse inchangées ses prévisions pour 2020-21. Oddo BHF estime en outre que 'la réduction des besoins de trésorerie et la réduction du BFR devraient permettre la génération d'un free cash-flow conséquent au quatrième trimestre', période qui 'pourrait finalement être meilleure que prévu'.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -0.67% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -0.12% ARCELORMITTAL XETRA -0.04% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks +3728.50% ARCELORMITTAL LSE Intl +0.27% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -0.08%