ArcelorMittal : création de la coentreprise AM/NS India

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir finalisé l'acquisition d'Essar Steel India Limited (ESIL) et établi simultanément une coentreprise avec Nippon Steel, appelée ArcelorMittal Nippon Steel India Limited (AM/NS India), qui détiendra et opèrera ESIL. Le géant européen de la sidérurgie détiendra 60% d'AM/NS India et son partenaire japonais, le solde. Aditya Mittal, le directeur financier d'ArcelorMittal, a été désigné président d'AM/NS India, et Dilip Oommen, directeur général. Producteur d'acier plat intégré, AM/NS India fait figure de premier groupe sidérurgique de l'Inde occidentale, avec une production annualisée d'acier brut de l'ordre de 7,5 millions de tonnes à l'heure actuelle.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +3.07% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +2.80% ARCELORMITTAL XETRA +2.49% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks +3728.50% ARCELORMITTAL LSE Intl +1.95% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +2.59%