ArcelorMittal: coopération avec Gestamp dans l'acier vert

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé jeudi la signature d'un accord de coopération visant à renforcer son partenariat avec l'équipementier automobile espagnol Gestamp dans le domaine de la production d'acier à bas carbone.



Le sidérurgiste indique que cet accord fait suite à la réussite d'un test qui a vu Gestamp s'appuyer sur son acier à faible teneur en carbone pour la fabrication de pièces automobiles.



L'idée, selon les deux groupes, est de permettre de généraliser cette technologie à l'ensemble de la production européenne d'automobile.



Gestamp avait annoncé l'an dernier son intention d'avoir recours au procédé d'acier neutre pour le climat mis au point par ArcelorMittal, baptisé 'XCarb', dans le cadre de sa production de composants automobiles.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +0.59% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -0.61% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA -0.37% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -0.56% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -0.44%