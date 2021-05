Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : contrat entre AMNS et Total pour du GNL Cercle Finance • 20/05/2021 à 13:08









(CercleFinance.com) - Total et ArcelorMittal Nippon Steel (AMNS), coentreprise entre ArcelorMittal (60%) et Nippon Steel (40%), annoncent avoir signé un contrat de fourniture, en Inde, de jusqu'à 500.000 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an jusqu'en 2026. Le GNL issu du portefeuille mondial de Total sera déchargé aux terminaux de Dahej ou de Hazira, sur la côte indienne occidentale. AMNS utilisera le GNL pour faire fonctionner son aciérie et sa centrale électrique situées à Hazira, dans l'État du Gujarat. 'Ce contrat renforce le lien entre Total et AMNS tout en contribuant à la décarbonation de la sidérurgie indienne, encore largement dépendante du charbon', souligne le géant français de l'énergie, deuxième plus grand acteur privé de GNL au monde.

