Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : conserve son 'A' dans l'évaluation CDP Cercle Finance • 16/12/2020 à 11:19









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir de nouveau été récompensé par le CDP pour ses performances en matière de transparence des entreprises et d'action contre le changement climatique. ArcelorMittal a conservé pour la 2e année consécutive sa note A dans l'évaluation 2020 CDP Climate Change, plaçant l'entreprise dans le premier quartile de toutes les sociétés de fusion, de raffinage et de formage de métaux et dans les 10% supérieurs de l'industrie sidérurgique. Plus tôt dans l'année, la société a annoncé un engagement à l'échelle du groupe pour devenir neutre en carbone d'ici 2050, alors qu'elle vise une réduction de 30% d'ici 2030 de ses activités européennes.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +1.16% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +3.53% ARCELORMITTAL XETRA +3.44% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +4.23% ARCELORMITTAL OTCBB +10.65% ARCELORMITTAL Sibe +3.43%