ArcelorMittal: consensus battu, mais discours prudent

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal, le numéro un mondial de l'acier, a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre, tout en se montrant prudent quant à l'évolution de la demande.



Le sidérurgiste a dévoilé ce matin un Ebitda de 1,86 milliard de dollars, en baisse de 4%, pour le trimestre écoulé alors que les analystes tablaient en moyenne sur 1,77 milliard de dollars, selon un consensus fourni par le groupe.



Son chiffre d'affaires est lui resté stable, à 16,2 milliards de dollars.



Dans un communiqué, le groupe explique que ces résultats reflètent un environnement économique atone qui se traduit par une approche 'wait and see' de la part de clients qui ne cherchent pas à reconstituer leurs stocks.



L'entreprise estime toutefois que ces conditions de marché ne sont pas appelées à perdurer et dit s'attendre à une amélioration de la demande au second semestre 2024 par rapport à la même période un an plus tôt.



ArcelorMittal assure ainsi 'rester optimiste quant à la matérialisation d'un processus de restockage une fois que la demande réelle se sera reprise'.



Il dit ainsi anticiper un flux de trésorerie disponible positif pour 2024 et les exercices suivants, déclarant par ailleurs s'attendre à un Ebitda 'structurellement en hausse' à l'avenir.



Suite à cette publication en demi-teinte, le titre ArcelorMittal cédait plus de 2% jeudi matin à la Bourse d'Amsterdam.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 20,50 EUR Euronext Amsterdam -2,10%