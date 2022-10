Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: collaboration autour de la capture du carbone information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 11:35









(CercleFinance.com) - Après la signature d'un accord de financement, ArcelorMittal annonce travailler avec Mitsubishi Heavy Industries Engineering (MHIENG), pionnier de la technologie de capture du carbone, le groupe minier BHP et Mitsubishi Development autour d'un essai pluriannuel d'une technologie MHIENG de capture du carbone.



Les entreprises mèneront également une étude de faisabilité et de conception pour soutenir un éventuel déploiement à grande échelle de cette technologie.



L'accord, qui implique un essai dans l'aciérie d'ArcelorMittal à Gand (Belgique), et sur un autre site en Amérique du Nord, rassemblera l'expertise des différents partenaires dans l'identification de moyens d'améliorer les technologies de captage, d'utilisation et/ou de stockage du carbone (CCUS) dans l'industrie sidérurgique.



On estime que l'industrie représente entre 7 et 9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES).







