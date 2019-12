Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : cession de 50% de GCL à DryLog Cercle Finance • 23/12/2019 à 10:25









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce un accord avec DryLog pour la vente d'une participation de 50% dans Global Chartering Limited (GCL), sa filiale de transport maritime, qui devient donc une coentreprise à 50-50. La transaction devrait être finalisée d'ici fin 2019. Opérant actuellement 28 navires à cargaisons sèches, cette coentreprise bénéficiera des expertises et connaissances des deux partenaires, ainsi que des engagements de transport annuels étendus du géant de la sidérurgie. La transaction impactera la dette nette d'ArcelorMittal pour 530 millions de dollars, et s'inscrit dans son objectif de libérer jusqu'à deux milliards de dollars de valeur de son portefeuille d'actifs d'ici la mi-2021.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -0.14% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -0.62% ARCELORMITTAL XETRA -0.67% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks +3728.50% ARCELORMITTAL LSE Intl -0.28% ARCELORMITTAL OTCBB -2.58% ARCELORMITTAL Sibe -0.78%