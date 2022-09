ArcelorMittal: certifié 'ResponsibleSteel' en Pologne information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 14:20

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal Pologne annonce avoir reçu la certification ' ResponsibleSteel ' à la suite d'un audit mené par DNV Pologne, devenant ainsi le premier groupement de sites à être certifié en Europe de l'Est.



La certification repose sur un large éventail de critères sociaux et environnementaux, notamment l'intégrité de l'entreprise, les relations avec les employés et les communautés, les droits de l'homme et les droits du travail.



Les critères environnementaux couvrent le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, la gestion de l'eau, les émissions de déchets et de bruit et la biodiversité.



' Ce certificat est une grande reconnaissance pour nous chez ArcelorMittal Pologne et constitue un engagement envers nos parties prenantes, a réagi Sanjay Samaddar, président d'ArcelorMittal Pologne. Il nous donne aussi une motivation supplémentaire pour le développement', a-t-il ajouté en substance.



Pour rappel, les sites de l'entreprise dans son cluster des Asturies en Espagne et ArcelorMittal en Méditerranée en France avaient obtenu la certification ResponsibleSteel en mai 2022. Un mois plus tard, ArcelorMittal France Nord l'obtenait à son tour pour les sites de Dunkerque, Mardyck, Desvres, Montataire, Florange, Mouzon et Basse-Indre.