ArcelorMittal : cède 40 millions d'actions Cleveland-Cliffs

Cercle Finance • 09/02/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal North America Holdings LLC, une filiale à 100% d'ArcelorMittal, annonce aujourd'hui un accord portant sur la vente de 40 millions d'actions ordinaires de Cleveland-Cliffs par le biais d'une offre de marché entièrement souscrite. Le produit de la vente des actions ordinaires de Cleveland-Cliffs sera utilisé pour un nouveau programme de rachat d'actions ordinaires d'ArcelorMittal. Les détails et conditions du rachat seront annoncés après l'expiration de la période de fermeture actuelle de la Société le 15 février, annonce ArcelorMittal. Après cette vente, ArcelorMittal North America Holdings LLC continuera à détenir environ 38 millions d'actions ordinaires de Cleveland-Cliffs pour une valeur équivalente d'environ 58 millions d'actions ordinaires.

