ArcelorMittal: Barclays voit point d'entrée attrayant

(CercleFinance.com) - L'action ArcelorMittal s'inscrit en vive hausse lundi à la Bourse de Paris, alors les analystes de Barclays disent percevoir un point d'entrée attrayant sur la valeur.



Peu avant 16h00, le titre du sidérurgiste gagne plus de 2,5% alors que le marché parisien avance de 0,7%.



'Après quelques années difficiles, nous pensons que le risque/rendement sur les aciéristes européens apparaît plus séduisant, sachant que l'essentiel de l'accès de faiblesse au niveau de la demande est désormais derrière nous et que des leviers bien identifiés devraient permettre d'alléger les pressions sur les importations', explique Barclays.



'Malgré cela, la valorisation d'ArcelorMittal évolue sur des plus bas de plusieurs années, ce qui semble constituer une opportunité intéressante', ajoute le bureau d'études.



Barclays relève en conséquence son opinion sur la valeur à 'surperformance', contre 'performance en ligne' jusqu'ici avec un objectif de cours maintenu à 25 euros.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 20,72 EUR Euronext Amsterdam +2,52%