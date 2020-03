Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : 'baisse significative' de l'activité Cercle Finance • 31/03/2020 à 10:05









(CercleFinance.com) - Le groupe ArcelorMittal annonce ce jour s'attendre à une baisse 'significative' de l'activité industrielle 'dans beaucoup, si ce n'est la totalité, de marchés géographiques où le groupe opère', en raison de l'épidémie de coronavirus. Le groupe ne chiffre en revanche pas les pertes attendues, faute de visibilité sur la durée de l'épisode. ArcelorMittal précise au passage avoir adopté plusieurs mesures pour réduire ses coûts 'en ces temps sans précédent'.

