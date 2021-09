ArcelorMittal annule 50 millions d'actions

(AOF) - Conformément à l'autorisation accordée par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 8 juin 2021, le Conseil d'administration d'ArcelorMittal a décidé d'annuler 50 millions d'actions propres afin de maintenir le nombre d'actions propres à des niveaux appropriés. Cette annulation prend en compte les actions déjà achetées dans le cadre du rachat d'actions de 2,2 milliards de dollars annoncé le 29 juillet 2021. Suite à cette annulation, le sidérurgiste aura 982 809 772 actions en circulation (contre 1 032 809 772 avant l'annulation).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les métaux engagés dans un " supercycle "

Plusieurs experts emploient ce terme pour évoquer la progression des cours dans les années à venir. Le cuivre et l'aluminium, qui ont un rôle central dans les politiques de décarbonation, présentent des besoins d'investissements importants. La production de cuivre devrait baisser en 2023 si de nouvelles mines ne sont pas explorées.

Atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat entraînera une multiplication par six de la demande de minerais d'ici à 2040. Or l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que l'offre limitée de minerais critiques tels que le lithium ou le nickel menace la transition énergétique. Le délai d'investissement est long car plus de seize années en moyenne sont nécessaires entre la découverte et la première production d'un projet minier.