ArcelorMittal: annulation de 60 millions d'actions

(CercleFinance.com) - La société ArcelorMittal annonce avoir annulé 60 millions d'actions propres afin de maintenir son nombre d'actions propres détenues à des niveaux appropriés.



Cette annulation tient compte des actions déjà achetées dans le cadre du rachat d'actions de 1 milliard de dollars annoncé le 5 mai 2022.



Suite à cette annulation, ArcelorMittal compte 877.809.772 actions en circulation (contre 937.809.772 avant l'annulation).





