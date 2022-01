Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: annulation d'actions auto-détenues information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 09:55









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce que 45 millions d'actions propres ont été annulées pour maintenir le nombre d'actions propres dans les niveaux appropriés, opération ramenant à 937.809.772 son nombre total d'actions en circulation.



Le géant de la sidérurgie explique que cette annulation tient compte des actions déjà achetées dans le cadre du programme de rachats d'actions d'un milliard de dollars annoncé le 17 novembre et achevé le 28 décembre 2021.





