ArcelorMittal : annulation d'actions auto-détenues

(CercleFinance.com) - En ligne avec l'autorisation octroyée par l'AGE des actionnaires du 8 juin, ArcelorMittal a décidé d'annuler 70 millions d'actions auto-détenues pour 'maintenir le nombre d'actions auto-détenues à des niveaux appropriés'. Cette annulation prend aussi en compte les 2,2 milliards de dollars de rachats d'actions annoncés le 29 juillet. Au résultat de cette annulation de titres, le sidérurgiste aura 1.032.809.772 actions en circulation (contre 1.102.809.772 auparavant).

