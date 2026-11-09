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ArcelorMittal annonce le départ à la retraite de Brad Davey
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 17:36

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Brad Davey, vice-président exécutif et directeur de l'optimisation des activités du groupee va prendre sa retraite le 1er janvier 2027. Cette transition marque la fin d'une carrière de 40 ans dans la sidérurgie pour le dirigeant, débutée en tant qu'ingénieur de projet chez Dofasco au Canada.

Au cours de son parcours, Brad Davey a occupé diverses fonctions de premier plan, notamment celle de directeur général du segment Amérique du Nord d'ArcelorMittal en 2018, avant de prendre la tête de l'optimisation des activités en 2021. A ce poste, il pilotait un vaste périmètre incluant la santé-sécurité, la R&D, l'automobile mondiale, la Chine, la communication ou encore le développement durable. La direction générale du groupe, par la voix du président exécutif Lakshmi N. Mittal et du directeur général Aditya Mittal, a salué son empreinte majeure sur le développement des activités automobiles ainsi que ses avancées sur le programme de transformation de la sécurité.

Pour lui succéder, le géant de l'acier redistribue les responsabilités de son portefeuille entre trois dirigeants. Pinakin Chaubal prendra sous sa responsabilité la santé-sécurité, la direction technique, la R&D, les biens d'équipement, les projets de dépenses en capital, le CCM, l'automobile mondiale, les ports mondiaux ainsi qu'AMTB Europe et Amérique du Nord. Il rapportera directement à Aditya Mittal. Genuino Christino, vice-président exécutif et directeur financier du group, intégrera désormais sous son autorité la communication d'entreprise et le développement durable. Enfin, Vijay Goyal, vice-président exécutif, supervisera les activités en Chine ainsi que le développement commercial pour l'Asie du Sud-Est.

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