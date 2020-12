Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : AM/NS va se doter d'un four à arc électrique Cercle Finance • 22/12/2020 à 09:47









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir signé aujourd'hui un accord définitif avec Nippon Steel Corporation portant sur la construction d'un four à arc électrique (EAF) au sein de la joint-venture à 50/50 entre ArcelorMittal et Nippon Steel Corporation, AM/NS Calvert, en Alabama (États- Unis). D'une capacité de 1,5 million de tonnes, cet EAT devrait coûter quelque 775 millions de dollars, financés par AM/NS Calvert. Les travaux devraient débuter en 2021 pour une entrée en production au cours du premier semestre 2023, précise le communiqué d'ArcelorMittal. 'AM/NS Calvert est déjà l'une des meilleures installations de finition d'acier au monde. L'ajout de cet EAF à la pointe de la technologie va encore renforcer ses capacités et l'amélioration de sa capacité à servir sa gamme complète de clients', assure Brad Davey, directeur général d'ArcelorMittal North America.

