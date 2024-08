Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: aidé par des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal gagne plus de 1% et surperforme ainsi la tendance à Paris, aidé par des propos d'UBS qui, tout en réduisant son objectif de cours de 27 à 25 euros, réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du sidérurgiste.



Le broker explique prévoir du restockage à venir d'ici peu et considère qu'ArcelorMittal 'offre une croissance organique inégalée par rapport à ses pairs de l'acier à une valorisation inférieure à trois fois en termes de ratio EV/EBITDA'.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 20,10 EUR Euronext Amsterdam +0,50%