Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: acquisition de CSP bouclée au Brésil information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 09:29









(CercleFinance.com) - Après avoir reçu l'autorisation des autorités idoines, ArcelorMittal a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition de Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) au Brésil, une opération bouclée sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 2,2 milliards de dollars.



Cette usine, qui se trouve dans le nord-est du pays, produit un acier de haute qualité à des couts compétitifs, fait valoir le sidérurgiste dans un communiqué.



Mis en service en 2016, le site peut notamment s'appuyer sur un haut fourneau d'une capacité de trois millions de tonnes et sur un accès direct au port de Pecém, situé à 10 km à peine de ses installations.



ArcelorMittal explique que l'opération va lui permettre de générer des synergies 'significatives' aussi bien en termes opérationnels que financiers, tout en disposant d'un potentiel d'agrandissement de sa structure.



Autre avantage, CSP présente un levier intéressant en vue de la création d'une plateforme de production d'acier décarbonée, conformément à la volonté de l'Etat de Ceará de construire un 'hub' spécialisé dans l'hydrogène vert à bas à Pecém.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -0.97% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -2.77% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA -2.99% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -0.68% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -2.64%