ArcelorMittal: acquisition dans la ferraille en Pologne

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Zlomex, entreprise polonaise de recyclage de ferraille, transaction soumise aux approbations réglementaires habituelles et dont la clôture est prévue au cours du premier semestre 2023.



Zlomex exploite des parcs à ferraille à Cracovie et à Varsovie qui, l'année dernière, ont traité et expédié près de 400.000 tonnes. Il est également un fournisseur de longue date des usines sidérurgiques d'ArcelorMittal à Dąbrowa Górnicza et Varsovie.



Il s'agit de la quatrième acquisition d'ArcelorMittal dans la ferraille en Europe en 2022, alors que le groupe cherche continuellement à améliorer sa capacité à s'approvisionner dans cette matière première clé pour réduire ses émissions de carbone.





