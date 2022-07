Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: acquiert l'usine HBI de Voestalpine au Texas information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 10:27









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir conclu l'acquisition d'une participation de 80% dans l'usine de fer briqueté à chaud (HBI) de Voestalpine située au Texas, acquisition qui valorise les opérations locales à un milliard de dollars.



Cette usine ultramoderne a une capacité annuelle de deux millions de tonnes de HBI, qui est une forme compacte de fer à réduction directe (DRI) de qualité supérieure, développée pour surmonter les problèmes liés à l'expédition et à la manutention du DRI.



Cette transaction améliore la capacité d'ArcelorMittal à produire les matières premières de haute qualité nécessaires à la fabrication d'acier à faibles émissions de carbone, et renforce la position de la société en tant que leader mondial de la production de DRI.





