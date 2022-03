Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: achète la société John Lawrie Metals information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 09:49









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé hier l'acquisition, conclue le 28 février, de l'entreprise écossaise de recyclage John Lawrie Metals, afin de réduire les émissions de CO2 de son activité sidérurgie en utilisant les ferrailles de John Lawrie Metals.



Basée à Aberdeen, la société John Lawrie Metals exporte actuellement vers des producteurs d'acier principalement en Europe occidentale.



' Nous avons identifié un fort potentiel de croissance dans le secteur du traitement des ferrailles, la croissance de la demande en Europe étant facilitée par les initiatives de l'Union européenne', explique Geert Van Poelvoorde, directeur général d'ArcelorMittal Europe.



'L'acquisition de John Lawrie Metals représente une nouvelle étape dans notre stratégie visant à accroître l'utilisation de la ferraille sur nos sites sidérurgiques ', a-t-il ajouté.





