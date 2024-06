Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: accord sur l'impression 3D avec Materialise information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal fait savoir que ArcelorMittal Powders, son unité commerciale créée pour produire des poudres d'acier de haute qualité, a signé un protocole d'accord (MOU) avec Materialise, présenté comme un 'leader mondial de l'impression 3D'.



L'idée de ce partenariat est d'optimiser les stratégies d'équipement et d'impression 3D métal en utilisant la fusion laser sur lit de poudre (LPBF).



Cette collaboration intégrera le processeur de construction de Materialise et les poudres d'acier AdamIQ d'ArcelorMittal pour améliorer le LPBF.



Le processeur de Materialise supporte des volumes plus importants et des géométries complexes, permettant de personnaliser les paramètres du processus et d'optimiser les flux de travail.



Cette initiative vise à étendre les applications et les industries utilisant la fabrication additive, rapprochant l'impression 3D de son plein potentiel.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 23.36 EUR Euronext Amsterdam -1.93%