Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : accord stratégique avec Vow ASA Cercle Finance • 29/01/2021 à 14:11









(CercleFinance.com) - Fournisseur spécialisé dans les technologies de décarbonation de l'industrie, Vow ASA, a signé un protocole d'accord stratégique avec ArcelorMittal pour travailler sur un projet de construction d'une usine de production de biogaz qui réduira les émissions de CO2 produites lors du processus de fabrication de l'acier. Les filiales Vow ETIA et ArcelorMittal Europe-Long Products travailleront ensemble pour construire la première usine de biogaz dédiée à l'industrie sidérurgique, utilisant la technologie de pyrolyse d'ETIA, chez ArcelorMittal Rodange au Luxembourg. ArcelorMittal Rodange est spécialisé dans la production de rails rainurés, fournissant de grands projets ferroviaires dans le monde. La centrale de biogaz de Rodange devrait être opérationnelle en 2023, annonce ArcelorMittal.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -0.59% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -0.97% ARCELORMITTAL XETRA -0.93% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -0.96% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -0.86%