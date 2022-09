ArcelorMittal: accord de décarbonation avec le Luxembourg information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 09:31

(CercleFinance.com) - Le ministère luxembourgeois de l'économie a annoncé mardi la signature d'un protocole d'accord avec ArcelorMittal visant à soutenir des investissements en faveur de la décarbonation de l'aciériste.



Avec cet arrangement, le gouvernement du Luxembourg confirme sa volonté de soutenir financièrement plusieurs projets devant permettre aux sites luxembourgeois du sidérurgiste de prendre la voie d'une production d'acier neutre en carbone



Un premier volet, d'une valeur estimée à 100 millions d'euros, consistera en une transformation de l'aciérie de Belval qui bénéficiera d'un nouveau four à arc électrique devant améliorer son efficacité énergétique.



Ce projet va aussi permettre d'accroître les capacités de production d'acier du site, de l'ordre de près de 15%, avec des volumes susceptibles d'atteindre 2,5 millions de tonnes d'acier par an.



Dans une étape ultérieure, de nouveaux développements seront implantés, tels que le remplacement du gaz naturel dans les fours de réchauffage des laminoirs par des énergies alternatives.



Dans un second temps, ArcelorMittal prévoit de faire de Bissen le premier site neutre en carbone de sa branche ArcelorMittal Wire Solutions, grâce à la modernisation de ses lignes de tréfilage et de galvanisation, via la mise en place de technologies 'de pointe'.



Cet investissement, qui devrait représenter une enveloppe totale de 30 millions d'euros, sera réalisé en plusieurs étapes au cours des cinq prochaines années.



Enfin, le centre R&D d'Esch-sur-Alzette sera relocalisé vers le site de Belval dans un souci de consolidation et de renforcement des activités R&D d'ArcelorMittal au Luxembourg.



L'idée est de favoriser des interactions avec les sites d'ArcelorMittal Produits Longs, l'Université du Luxembourg et le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), en créant un pôle d'innovation.



ArcelorMittal Europe s'est donné comme objectif de réduire ses émissions de CO2 de 35% d'ici à 2030, avant de parvenir in fine à une production d'acier neutre en carbone.