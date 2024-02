Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: Acciaierie d'Italia sous contrôle de Rome information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal fait part de la décision du gouvernement italien de placer Acciaierie d'Italia (ADI) sous administration extraordinaire à la demande d'Invitalia, transférant le contrôle des actionnaires actuels, ArcelorMittal et Invitalia, à des commissaires nommés par Rome.



Le sidérurgiste explique que cette décision, qui met fin à son implication depuis 2018 dans ADI (connu précédemment sous le nom d'Ilva), intervient en raison d'une situation financière difficile dont il impute la responsabilité au gouvernement italien.



Selon lui, un redressement a été rendu encore plus difficile par l'instabilité causée par la levée temporaire de l'immunité pénale pendant la mise en oeuvre du programme d'investissement environnemental, ainsi que les crises du Covid et de l'énergie en Europe.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate 0.00% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam 0.00% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA 0.00% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -1.71% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe 0.00%