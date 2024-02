Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: a investi 188 M$ en trois ans via XCarb information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 16:48









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal fait savoir que près de trois ans après son lancement, son fonds d'innovation XCarb - visant à soutenir les solutions de décarbonation de la sidérurgie - a investi un total de 188,5 M$ dans sept sociétés.



Les technologies sélectionnées s'étirent du captage et de l'utilisation du carbone aux solutions de stockage à long terme par batteries, en passant par la production d'hydrogène.



'Grâce à ce fonds, nous sommes également devenus partenaire fondateur du programme Breakthrough Energy Catalyst dirigé par Bill Gates, une plateforme dans laquelle nous avons engagé 100 millions de dollars sur 5 ans, qui vise à accélérer l'adoption de technologies de décarbonation en investissant dans des projets en phase de démarrage', souligne Arcelor.



En 2023, le Fonds a réalisé trois investissements totalisant 66 M$, avec 36 M$ dans Boston Metal (spécialiste de électrolyse d'oxyde fondu), 25 M$ dans TerraPower (société d'innovation nucléaire) et 5 M$ dans CHAR Technologies qui teste l'utilisation de ses solutions de bio-carbone comme remplacement partiel du charbon fossile dans le processus de fabrication de l'acier.







