ArcelorMittal: 4ème trimestre solide, optimisme pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 09:52

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal, le premier sidérurgiste mondial, a dévoilé jeudi des résultats meilleurs que prévu pour le quatrième trimestre et assuré que les conditions de marché devraient rester favorables.



Son Ebitda a progressé à 5,05 milliards de dollars sur les trois derniers mois de 2021, contre 1,73 milliard un an plus tôt, au-dessus des 4,95 milliards de dollars attendus par le consensus.



Son chiffre d'affaires est ressorti à 20,8 milliards de dollars sur le trimestre, contre 14,2 milliards au quatrième trimestre 2020, un niveau là encore supérieur aux prévisions des analystes.



Dans son communiqué, le groupe explique avoir profité du redressement économique mondial qui a suivi la crise du Covid et décrit des fondamentaux 'positifs' sur fond de renouvellement des contrats avec les constructeurs automobiles.



L'aciériste estime ainsi que ses perspectives pour 2022 sont encourageantes et anticipe des livraisons en hausse de 3% cette année, ce qui le conduit à prédire un Ebitda 'solide' en 2022.



Malgré ces résultats meilleurs que prévu et ces prévisions optimistes, le titre ArcelorMittal reculait de 3,4% jeudi matin alors que l'indice regroupant les valeurs européennes des matériaux de base (STOXX Europe 600 Basic Materials) progressait au même moment de plus de 1%.