Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : 19 analystes fixent le consensus d'EBITDA Cercle Finance • 28/01/2021 à 18:00









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce que 19 analystes ont établi un consensus d'EBITDA au titre du 4e trimestre pour l'entreprise, soit une estimation moyenne de 1,472 milliard de dollars.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +1.18% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +0.02% ARCELORMITTAL XETRA +0.03% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -0.53% ARCELORMITTAL OTCBB +4.70% ARCELORMITTAL Sibe +0.15%