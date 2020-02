Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor-Mittal : vers le comblement du 'gap' à 14,62E du 5/02 Cercle Finance • 21/02/2020 à 11:15









(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal rechute de -2,3% vers 14,95E. C'est la 8ème séance de repli consécutive et le titre s'achemine inexorablement vers le comblement du 'gap' des 14,62E qui remonte au 5 février dernier. Le support suivant se dessine vers 13,35E duet il correspond au 'point bas' du 31 janvier.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -3.32% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -1.97% ARCELORMITTAL XETRA -2.20% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks +3728.50% ARCELORMITTAL LSE Intl -2.17% ARCELORMITTAL OTCBB +6.74% ARCELORMITTAL Sibe -2.07%