Arcelor-Mittal : un retour sur les sommets se dessine

(CercleFinance.com) - Arcelor Mittal ouvre un 'gap' au-dessus de 25,53E et se hisse vers 26,5E : le titre n'est plus très loin de retracer le zénith des 27,6E des 6 mai puis des 2 et 11 juin. Le titre reste cependant sous la menace d'une validation d'un titre-top qui ne serait en revanche validé qu'en cas de rechute sous 23,8E (plancher des 20 avril et 18 juin), le titre pourrait alors venir tester rapidement le petit support des 21,7E puis l'ex ligne de résistance du 23 mars du 7 janvier et 3 mars.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +0.97% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +2.60% ARCELORMITTAL XETRA +2.96% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +3.24% ARCELORMITTAL OTCBB +10.25% ARCELORMITTAL Sibe +2.68%