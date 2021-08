Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor-Mittal : se replie sous les 30E information fournie par Cercle Finance • 17/08/2021 à 22:26









(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal ricoche sous 30,88E et se replie sous les 30E : il va falloir surveiller la réaction du titre à l'approche du support court terme des 28,85E et en cas d'enfoncement, la capacité de réagir à la hausse une fois comblé le 'gap' des 28,53E du 28 juillet... sinon à l'approche de l'ex-zénith des 27,5E du 7 mai au 11 juin.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -2.27% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -1.49% ARCELORMITTAL XETRA -1.52% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -1.89% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -1.19%