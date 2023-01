Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor-Mittal: se hisse au-delà des 27E information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 18:37









(CercleFinance.com) - Très beau début d'année pour Arcelor-Mittal qui se hisse au-delà des 27E et engrange +10% en 5 séances, sans le moindre pullback de -0,1%.

Le titre surpasse la résistance des 26,5E des 14/11 et 13/12 et s'ouvre le chemin des 28E, la résistance oblique baissière moyen terme.







Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +1.76% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +1.91% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +1.95% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +3.96% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +2.10%