Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor-Mittal: retrace exactement le zénith à 30,8E du 13/8 information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 17:27









(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal retrace très exactement le zénith des 30,88E du 13/8 (à 30,87E ce 7 janvier) qui fut également le zénith de mi-janvier puis mi-mai 2018... et du 21 mai 2015.

Le prochain objectif serait le re-test des 35E de mi-juillet et fin septembre 2015, puis les 40E de fin janvier 2014 et fin janvier 2013





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +2.93% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +3.40% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +3.22% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +2.03% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +3.15%