(CercleFinance.com) - Arcelor Mittal replonge sous 9,5E (support oblique court terme) et menace le palier de soutien des 9,12E (du 11 et 22 juin). Parti d'un échec sous 10,8 les 26 avril et 8 juin, le mouvement de correction pourrait se poursuivre en direction des 8,1E, le plancher du 22 mai dernier.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -7.01% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -7.66% ARCELORMITTAL XETRA -5.07% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -20.46% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -7.16%