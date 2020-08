Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor Mittal : replonge de -3% vers 10,3E Cercle Finance • 13/08/2020 à 12:20









(CercleFinance.com) - Arcelor Mittal replonge de -3% vers 10,3E et referme le 'gap' haussier des 10,338E du 10 août pourrait revenir s'appuyer sur le récent plancher des 9,70E du 7 août. Pas d'indication directionnelle tant que le titre plafonne sous la forte résistance des 10,7E du 8/9 juin au 11/12 août.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -2.82% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -2.73% ARCELORMITTAL XETRA -3.04% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -1.90% ARCELORMITTAL OTCBB -1.93% ARCELORMITTAL Sibe -2.55%