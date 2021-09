Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor Mittal : replonge de -3,5% vers 27,3E information fournie par Cercle Finance • 17/09/2021 à 16:19









(CercleFinance.com) - Arcelor Mittal replonge de -3,5% vers 27,3E et enfonce le récent plancher des 27,5E: le titre retrace l'ex-zénith du 2 et 11 juin dernier. et semble bien parti pour tester le bas de son canal de consolidation vers 26E... et compromettre le support ascendant moyen terme qui gravite vers 26,5E.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -3.34% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -4.16% ARCELORMITTAL XETRA -4.07% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -2.02% ARCELORMITTAL OTCBB -2.62% ARCELORMITTAL Sibe -4.29%