Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor-Mittal : renoue avec les 10E, objectif 10,75E Cercle Finance • 07/05/2020 à 09:16









(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal a retrouvé du soutien dès 9,41E et renoue avec les 10E: le titre reste en mesure de re-tester la récente résistance des 10,75E du 29/04 et dans la foulée, le sommet du canal ascendant (inauguré par le test des 6,5E les 18/19 mars) qui gravite désormais vers 11,2E.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +0.85% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +3.43% ARCELORMITTAL XETRA +3.74% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +2.73% ARCELORMITTAL OTCBB +0.57% ARCELORMITTAL Sibe +3.07%