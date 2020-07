Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor-Mittal : renoue avec les 10,00E, exactement Cercle Finance • 02/07/2020 à 17:17









(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal renoue avec les 10,00E: le titre bute de nouveau sur ce seuil 'rond' déjà testé les 16 et 17 juin et le titre demeure ainsi enfermé au sein d'un triangle baissier dont la base se confond avec le seuil des 9E (risque de rechute vers 8,1E en cas d'enfoncement... sinon, objectif 10,8E en cas de scénario haussier, qui n'est pas le plus probable cependant.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +4.40% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +4.41% ARCELORMITTAL XETRA +4.34% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +5.19% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +4.28%