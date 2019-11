Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor-Mittal : rechute sous les 15E, 13,8E en vue ? Cercle Finance • 14/11/2019 à 17:43









(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal a épuisé son potentiel de hausse vers 15,8E (ex-résistance des 23 juillet et 7 septembre): le titre enchaîne les séances de repli et rechute sous les 15E. Le prochain objectif devrait se situer vers 13,8E, niveau qui coïncide avec un retracement de 50% du dernier segment haussier 11,8/15,8E.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +3.39% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +2.52% ARCELORMITTAL XETRA +4.07% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks +3728.50% ARCELORMITTAL LSE Intl +1.40% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +2.45%